Untermaßfeld

Meuterei im Gefängnis: Ermittlungen wegen Brandstiftung

18.12.2020, 14:39 Uhr | dpa

Nach der Gefangenenmeuterei in der Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld in Thüringen laufen auch Ermittlungen gegen mehrere Gefangene wegen schwerer Brandstiftung. Bei den Ereignissen am Dienstagabend sollen sechs Männer, die sich eine Zelle teilten, Möbel vor die Tür geschoben und angezündet haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Gefängnismitarbeiter konnten die Flammen löschen, zwei Männer erlitten eine Rauchgasvergiftung.

Weitere Häftlinge sollen unter anderem brennende Papierhandtücher und Toilettenpapierrollen durch die Gitterstäbe der Fenster auf den Innenhof geworfen haben. Zu diesem Zeitpunkt seien dort bereits Polizisten im Einsatz gewesen, hieß es.

Zuvor soll ein Gefangener, der als Haupttäter gilt, auf einer Untersuchung im Krankenhaus bestanden haben, die der Anstaltsarzt aber ablehnte. Daraufhin habe der Mann Mitgefangene aufgestachelt. Gegen sie werde wegen Gefangenenmeuterei ermittelt. Inzwischen wurden einige der beteiligten Häftlinge in andere Thüringer Gefängnisse verlegt.