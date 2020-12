Dresden

Gastronomen wollen mit schwarzen Geschenkpaketen mahnen

18.12.2020, 17:07 Uhr | dpa

Mit einer Geschenke-Aktion haben Gastwirte und Veranstalter in Dresden auf ihre schwierige Lage in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. Die Initiative "Leere Stühle" hatte bundesweit zum Sammeln von schwarzen Geschenkpaketen aufgerufen. Nach Angaben der Veranstalter wurden am Freitag Hunderte Päckchen auf dem Dresdner Neumarkt abgegeben. Am Montag sollen sie in Dresden Bundestagsabgeordneten überreicht werden.

Mit der Aktion soll auf die aktuelle Situation in der Gastro- und Veranstaltungsbranche aufmerksam und an die schnelle Auszahlung der Novemberhilfen erinnert werden, erklärte die Sprecherin der Initiative, Kathleen Parma. Manche hätten bereit erste Auszahlen in Form von Abschlägen erhalten, andere wiederum seien seit zwei Monaten ohne Einkünfte, hieß es.

Die Bundesregierung hatte wegen des Teil-Lockdowns im November und Dezember für betroffene Firmen etwa in der Gastronomie Hilfen angekündigt, erstattet werden Umsatzausfälle.