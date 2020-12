Parchim

Forscher Fahrerin droht Bußgeld von mehr als 1000 Euro

18.12.2020, 17:21 Uhr | dpa

In Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Ihren forschen Fahrstil bezahlt eine 68-jährige Autofahrerin voraussichtlich mit einem saftigen Bußgeld - zudem droht ihr ein vorübergehendes Fahrverbot. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, überschritt die Frau bereits am Mittwoch auf der B321 zwischen Slate und Marnitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit ihrem Wagen gleich mehrfach das Tempolimit.

Zunächst soll sie in einer 70er-Zone mit 133 Kilometer pro Stunde fast doppelt so schnell unterwegs gewesen sein wie erlaubt. Die Besatzung des Polizei-Videowagens sei zunächst weiter hinter der Frau hergefahren. Auch als später 100 Kilometer pro Stunde erlaubt waren, habe die Fahrerin ihr Tempo beibehalten. Die Polizei stoppte den Angaben zufolge das Fahrzeug und nahm eine Anzeige auf. Der Frau drohten ein Bußgeld in Höhe von mehr als 1000 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot, hieß es.