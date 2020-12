Rostock

Fahnder erwischen fünf mutmaßliche Autodiebe

18.12.2020, 18:48 Uhr | dpa

Die Polizei hat in fünf mutmaßliche Autodiebe im Alter von 26 bis 37 Jahre festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag berichtete, waren bereits Mitte vergangener Woche in Rostock drei hochwertige Fahrzeuge gestohlen worden. Die Täter hatten die Autos in einem Stadtteil der Hansestadt unauffällig abgestellt, wo sie aber von Polizisten entdeckt wurden.

Im Rahmen einer Observation wurde ein Kleinbus festgestellt, aus dem zwei Männer stiegen und dann versuchten, zwei der Autos zu starten. Beide Männer wurden nach Fluchtversuchen festgenommen. Die anderen drei flüchteten mit dem Bus, wurden aber von der Autobahnpolizei auf der A20 festgenommen. Sie sitzen nun alle in Untersuchungshaft.