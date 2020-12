Pleidelsheim

Laster rollt mit Tempo 40 und in Schlangenlinien über A81

19.12.2020, 09:57 Uhr | dpa

In Schlangenlinien und mit teilweise nur 40 Stundenkilometern ist ein betrunkener Fahrer bei Pleidelsheim (Landkreis Ludwigsburg) mit seinem Lastwagen über die Autobahn 81 gefahren. Zwischendurch sei der Laster mitsamt Anhänger auch quer auf allen drei Fahrstreifen zum Stehen gekommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei einer Polizeikontrolle habe der 36-jährige Fahrer am Freitagabend deutlich nach Alkohol gerochen. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.