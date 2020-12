Lichtenau

Zwei Verletzte bei Unfall auf A4

19.12.2020, 10:24 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 4 nahe Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) sind zwei Menschen verletzt worden. Wie es zu dem Crash am Freitagabend kam, sei noch unklar, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Die auffahrende 57-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 22 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurde schwer verletzt. Die A4 war nach Polizeiangaben in Fahrtrichtung Chemnitz für mehrere Stunden voll gesperrt.