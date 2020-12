Gera

Hoher Sachschaden bei Wohnhausbrand in Ostthüringen

19.12.2020, 11:13 Uhr | dpa

Beim Brand eines Wohnhauses in Dürrenebersdorf, einem Stadtteil von Gera, sind rund 250 000 Euro Sachschaden entstanden. Die vier Bewohner, allesamt im Rentenalter, blieben bei dem Brand in der Nacht zum Samstag unverletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Flammen hätten das gesamte Gebäude einschließlich Carport erfasst. Der Brand war gegen 4.00 Uhr morgens gemeldet worden, die Löscharbeiten dauerten laut Polizei am Samstagvormittag noch an. Die Brandursache ist bislang unklar, wegen der laufenden Löscharbeiten könnten die Ermittlungen vor Ort noch nicht aufgenommen werden, hieß es von der Polizei.