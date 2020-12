Reichenbach im Vogtland

Bußgeld nach Garagenparty in Reichenbach

19.12.2020, 13:18 Uhr | dpa

Die Polizei hat im Vogtland eine verbotene Garagenparty gestoppt. In der Nacht zum Samstag seien in der Garage in Reichenbach fünf Feiernde im Alter von 20 bis 45 Jahren angetroffen worden, teilte die Polizei mit. Alle seien erheblich alkoholisiert gewesen. Sie stammten aus fünf verschiedenen Haushalten. Das sei ein Verstoß gegen die sächsische Corona-Schutzverordnung. Jeder Partygast müsse nun mit mindestens 150 Euro Bußgeld rechnen.