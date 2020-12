Lübeck

3. Liga: Meppen besiegt den VfB Lübeck

19.12.2020, 16:04 Uhr | dpa

Der SV Meppen hat im Kampf um den Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga einen wichtigen Sieg beim VfB Lübeck gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Torsten Frings setzte sich am Samstag mit 2:0 (1:0) gegen den direkten Konkurrenten durch und liegt nun drei Punkte vor den Schleswig-Holsteinern.

Marcus Piossek brachte die Niedersachsen bereits in der elften Minute in Führung. In der Schlussphase sorgte Luka Tankulic (77.) für die Entscheidung. Aus den vergangenen sechs Partien haben die Meppener nun 13 Punkte geholt. Lübeck wartet seit dem 22. November auf einen Sieg. Der VfB liegt nur zwei Punkte vor dem letzten Tabellenplatz.