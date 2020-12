Mönchengladbach

Thurams Spuckattacke: Gladbach-Coach Rose entschuldigt sich

19.12.2020, 19:07 Uhr | dpa

Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose hat sich für die Spuckattacke seines Stürmers Marcus Thuram beim 1:2 (1:0) gegen 1899 Hoffenheim entschuldigt. In seinem ersten Statement nach dem Spiel fand Rose deutliche Worte. "Ich möchte mich im Namen des gesamten Vereins entschuldigen. Das gehört einfach nicht auf den Fußballplatz. Das geht weit über die Grenzen hinaus. Da sind ihm die Sicherungen durchgebrannt", sagte Rose auf der Pressekonferenz.

Thuram hatte seinem Gegenspieler Stefan Posch ins Gesicht gespuckt und dafür die Rote Karte gesehen (79.). Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß gab an, die Szene noch gar nicht gesehen zu haben. "Aber natürlich nehmen wir die Entschuldigung als Verein auch an. Das ist aller Ehren wert, dass hier so deutlich zu sagen", sagte Hoeneß.

Rose kündigte an, mit Thuram noch ein ernstes Wort sprechen zu wollen. "Noch habe ich ihn nicht gesehen", sagte der Borussen-Trainer, der auch über den "Bärendienst" Thurams klagte. Nach der Roten Karte fiel noch Hoffenheims Siegtreffer durch Ryan Sessegnon (85. Minute). "Ich muss aber natürlich auch sagen, dass er eigentlich ein guter Junge ist", sagte Rose weiter. "Er kommt aus einem sehr guten Elternhaus, ist gut erzogen und hat gute Manieren."