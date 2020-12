Rostock

Letztes Aufgebot: Hansa Rostock will Pleitenserie beenden

20.12.2020, 02:00 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock geht mit dem letzten Aufgebot am heutigen Sonntag in den Jahresabschluss beim FSV Zwickau. "Personell pfeifen wir aus dem letzten Loch, aber wir werden eine Mannschaft auf den Platz bringen, die in Zwickau das Potenzial hat, zu gewinnen", sagte Trainer Jens Härtel vor dem Aufeinandertreffen der beiden ehemaligen DDR-Oberligisten. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie haben die Mecklenburger den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Härtel muss neben Nils Butzen (Schambeinprobleme), Max Reinthaler (Oberschenkelverletzung) und Lukas Scherff (muskuläre Probleme) auch Maurice Litka ersetzen. Der offensive Mittelfeldspieler hat einen Kreuzbandriss erlitten. Zudem fallen die Gesperrten Jan Löhmannsröben und John Verhoek aus.