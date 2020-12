Schneeproduktion in Oberhof läuft: Rennplan verändert

20.12.2020, 08:51 Uhr | dpa

Die Vorbereitungen für den ersten Biathlon-Weltcup im neuen Jahr in Oberhof laufen auf Hochtouren. Damit die Strecken am Grenzadler gut präpariert werden können, haben die Organisatoren in den letzten Wochen rund 13 000 Kubikmeter Schnee produziert. Der liegt zum größten Teil in den großen Depots, so dass ihm auch die derzeitige mildere Wetterperiode nichts anhaben kann. Dazu kommt Altschnee, der über den Sommer gebracht wurde. Zudem setzen die Verantwortlichen auf die vorhergesagte Kälte über Weihnachten.

Derweil wurde der Rennplan angesichts der Corona-Pandemie vom Biathlon-Weltverband IBU angepasst und von vier auf drei Wettkampftage verkürzt. Demnach wird der Frauen-Sprint statt wie ursprünglich geplant am 7. Januar nun zusammen mit dem Männer-Sprint am 8. Januar ausgetragen. Danach folgen wie geplant am Samstag, den 9. Januar, die Verfolgungsrennen, ehe am Sonntag zum Abschluss die ersten Mixed-Staffel-Wettbewerbe der Saison anstehen.