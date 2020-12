Lübeck

VfB Lübeck wieder unten drin: "Gilt jetzt Akkus aufzuladen"

20.12.2020, 10:32 Uhr | dpa

Die Niederlage im letzten Spiel des Jahres dämpfte die Stimmung beim Fußball-Drittligisten VfB Lübeck vor der kurzen Weihnachtspause erheblich. "Der letzte Punch hat uns gefehlt, und dann kommt so eine Niederlage zustande", sagte Trainer Rolf Landerl am Samstag nach dem 0:2 gegen den SV Meppen dem Sender NDR. Die Feiertage werden die Lübecker in jedem Fall auf einem Abstiegsplatz verbringen.

"Es ist schade, dass wir mit einem Negativerlebnis in die kurze Pause gehen", meinte Landerl. Die Pause sei kurz. "Es gilt jetzt die Akkus aufzuladen, geistig wie körperlich." Schon in der übernächsten Woche solle mit frischen Köpfen wieder angefangen werden, um "die Situation so anzunehmen, wie sie ist", meinte der Österreicher weiter.

Nach dem Zwischenhoch mit vier Siegen nacheinander warten die Lübecker nun seit sechs Spielen auf einen Erfolg. Am 10. Januar geht es zum FSV Zwickau und damit wie gegen Meppen gegen einen weiteren Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg.

Gegen die Meppener tat sich der Aufsteiger sehr schwer. Die Emsländer standen sicher in der Deckung und erspielten sich zahlreiche Konterchancen. Zudem half den Gästen das frühe Tor durch Marcus Piosse (11.). Der beste Meppener war Luka Tankulic (77.), er machte den Erfolg des Teams von Trainer Torsten Frings perfekt.