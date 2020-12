Berne

Auto rammt Hauswand: 57-Jähriger wird schwer verletzt

20.12.2020, 12:08 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf eisglatter Straße ist ein 57 Jahre alter Autofahrer in Berne im Landkreis Wesermarsch schwer verletzt worden. In einer Linkskurve sei sein Wagen wegen überfrierender Nässe von der Straße abgekommen, habe eine Hecke durchbrochen und die Wand eines unbewohnten Einfamilienhauses gerammt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Fahrer kam am Samstag ins Krankenhaus. Die Bundesstraße 212 wurde zeitweise gesperrt. Für das Haus sprach das Bauamt ein Betretungsverbot aus. Wenig später kam es in Berne zu einem weiteren Glätteunfall, der 49 Jahre alte Fahrer und seine 46 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt.