Salzgitter

Mann nicht in Quarantäne: Unter Drogeneinfluss am Steuer

20.12.2020, 12:11 Uhr | dpa

Ein mit Corona infizierter Mann aus Salzgitter hat sich nicht an die Quarantäne gehalten und ist stattdessen unter Drogeneinfluss in seinem Auto unterwegs gewesen. Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Salzgitter stellte am Samstagabend fest, dass sich der 23-Jährige entgegen den Auflagen des Gesundheitsamtes nicht Zuhause aufhielt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Kurze Zeit später entdeckte die Polizei den Mann in seinem Wagen. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der 23-Jährige das Auto unter dem Einfluss von Drogen steuerte. Gegen den Mann wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.