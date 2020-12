Dresden

Internet-Handel mit Backwaren floriert

20.12.2020, 12:47 Uhr | dpa

Der Handel mit Backwaren über das Internet hat während der Corona-Pandemie in Sachsen landesweit deutlich Fahrt aufgenommen. "Selbst in den ländlichen Regionen kommt der Online-Handel immer mehr in Schwung. Er ist das Modell der Zukunft", sagte die Geschäftsführerin des Landesinnungsverband Saxonia des Bäckerhandwerks Sachsen, Manuela Lohse, in Dresden. Die Bäckereien hätten auf diese Weise neue Kunden gewonnen. Nicht nur Brot oder Weihnachtsstollen, sogar Pfannkuchen seien schon per Internet bestellt worden. Der Verband vertritt 18 Innungen sowie 559 Mitgliedsbetriebe. Demnach waren zu Jahresanfang noch 970 Betriebe in der Handwerksrolle eingetragen, 25 weniger als im Jahr zuvor.