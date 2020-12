Offenbach am Main

Woche beginnt regnerisch und mild

20.12.2020, 13:03 Uhr | dpa

Mit Nebel, Regen und milden Temperaturen beginnt die neue Woche in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach vom Sonntag steigen die Temperaturen auf sieben bis zehn Grad, in Hochlagen bis auf sechs Grad. Zunächst wehe ein schwacher bis mäßiger Wind aus dem Süden bis Südwest, am Nachmittag müsse dann im Bergland mit starken bis stürmischen Böen gerechnet werden. In der Nacht zum Dienstag bleibt es den Meteorologen zufolge bedeckt und es fällt weiter Regen. Die Tiefstwerte liegen bei sieben bis vier Grad.