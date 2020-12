Zwickau

Zwickau weiter in Drittliga-Abstiegszone: 0:2 gegen Rostock

20.12.2020, 16:02 Uhr | dpa

Der FSV Zwickau hat den Sprung aus der Abstiegszone der 3. Fußball-Liga verpasst. Die Sachsen verloren am Sonntag 0:2 (0:1) gegen Hansa Rostock und warten damit seit dem ersten Spieltag im September auf einen Heimsieg. Rostock schaffte hingegen nach zuletzt drei Niederlagen nacheinander im letzten Spiel des Jahres die Trendwende. Nik Omladic (16. Minute) traf sehenswert zur Hansa-Führung, der Zwickauer Marco Schikora (49.) erhöhte per Eigentor. Für Rostock war es der erste Sieg in Zwickau seit 1982.

Hansa war offensiv von Beginn an zielstrebiger und wurde schnell belohnt. Omladic setzte sich auf der rechten Seite mit einem schönen Dribbling durch und schlenzte den Ball unhaltbar ins lange Eck. Zwickau wurde vornehmlich durch Standards gefährlich, doch sowohl Manfred Starke (33.) als auch Maximilian Wolfram (39.) nutzten ihre Freistöße nicht. Doch dann bezwangen sich die Sachsen selbst, als Schikora der Ball bei einem Klärungsversuch über den Fuß und ins eigene Tor rutschte.