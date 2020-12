Zu Weihnachten gute Chancen auf Schnee in den Höhen

20.12.2020, 17:32 Uhr | dpa

Die Weihnachtswoche beginnt zwar wolkig, regnerisch und mild, für einige Niedersachsen gibt es zu Heiligabend aber Hoffnung auf Schnee. Am Montagnachmittag zieht bei Höchsttemperaturen zwischen sieben und neun Grad von Westen Regen ins Land, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag mitteilte. Der Regen verteilt sich in der Nacht zum Dienstag und am Tage bis nach Südniedersachsen. Die Höchstwerte liegen am Dienstag zwischen neun Grad an der Nordseeküste und elf Grad in Göttingen.

Zu Donnerstag rechnet der DWD mit einem Wetterumschwung. Im Tagesverlauf bringt Wind aus nördlicher Richtung kältere Luft ins Land und senkt die Schneefallgrenze. In den Höhenlagen im Oberharz haben die Menschen gute Chancen auf weiße Weihnachten. Die Temperaturen sinken auf fünf bis sechs an der Elbe und acht Grad im Göttinger Raum. In der Nacht zum Freitag kühlt es weiter ab, so dass es verbreitet zu Frost kommen kann.