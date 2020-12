Gelenau/Erzgeb.

Elektrogerät löst Feuer in Wohnhaus mit 6 Verletzten aus

21.12.2020, 13:55 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Gelenau (Erzgebirgskreis) sind sechs Menschen, darunter drei Kinder, verletzt worden. Das Feuer war am Sonntag im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 64 Jahre alte Bewohnerin musste wegen schwerer Rauchgasvergiftung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die anderen fünf Verletzten wurden zur Beobachtung in umliegende Kliniken gebracht. Nach Angaben von Brandursachenermittlern habe ein nicht richtig bedientes Elektrogerät den Brand ausgelöst. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.