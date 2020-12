Potsdam

Woidke: "Corona Regeln beachten und wenige Kontakte"

21.12.2020, 14:01 Uhr | dpa

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat an die Brandenburger appelliert, über die Weihnachtsfeiertage die Corona-Regeln streng zu beachten. "Das Coronavirus kennt keine Weihnachtsfeiertage und es wird jede Chance nutzen - das haben wir ja in den letzten Tagen und Wochen erleben müssen - um sich weiter auszubreiten und Menschen zu gefährden", sagte Woidke auf seiner Pressekonferenz zum Jahresende am Montag. Daher sei Abstand halten das oberste Gebot, betonte der Regierungschef: "Die Corona-Regeln beachten, möglichst wenig Kontakte haben und damit dem Virus keine Chance geben."