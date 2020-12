Güstrow

Wieder Auto in Güstrow in Brand gesetzt

21.12.2020, 15:24 Uhr | dpa

Die Polizei in der Region Güstrow ermittelt in einem weiteren Fall von vorsätzlicher Auto-Brandstiftung. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurde in der Nacht zu Montag ein Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz in der Kreisstadt angezündet. Die Flammen und Hitze beschädigten zwei weitere daneben stehenden Autos. Die Höhe des Schadens sei noch unklar. Ein politischer Hintergrund werde geprüft. Es war bereits der vierte Auto-Brand seit Ende November in Güstrow. In einem Fall war auch eine Fassade eines Einkaufsmarktes beschädigt worden. Menschen wurden bisher nicht verletzt, hieß es.