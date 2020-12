Mülheim an der Ruhr

Räuber verfolgten Seniorin von Duisburg nach Mülheim

21.12.2020, 15:31 Uhr | dpa

Zwei Räuber haben eine Seniorin von Duisburg nach Mülheim verfolgt, um sie auszurauben. Die Polizei konnte anhand von Bildern aus Überwachungskameras in Straßenbahnen feststellen, dass sich die Männer bereits in Duisburg an die Fersen der Frau geheftet hatten. Vermutlich hätten sie ihr Opfer bereits in Duisburg beim Geldabheben in einer Bankfiliale beobachtet, sagte ein Polizeisprecher in Essen am Montag.

Zu Hause angekommen, habe es kurz darauf an der Tür der 72-Jährigen geklingelt. Ein Unbekannter habe einen Fuß in die Tür gestellt, die Frau gewürgt und in ihr Haus gedrückt. Dort habe er ihre Handtasche gegriffen und sei geflüchtet.

Einige Zeit später hätten die mutmaßlichen Täter versucht, mit der geraubten EC-Karte der Frau in einer Bankfiliale in Ratingen Geld abzuheben. Die Tat habe sich bereits am 6. November ereignet. Die Polizei fahndet nun mit Bildern aus der Straßenbahn öffentlich nach den Verdächtigen.