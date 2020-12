Straubing

Straubing Tigers verpflichten Verteidiger Gormley

21.12.2020, 15:42 Uhr | dpa

Die Straubing Tigers haben sich für diese Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Dienste von Verteidiger Brandon Gormley (28) gesichert. Wie die Niederbayern am Montag mitteilten, kommt der Kanadier vom schwedischen Spitzenverein Frölunda HC. Mit dem Team aus Göteborg gewann Gormley 2019/20 und 2018/19 die Champions Hockey League. Sie sicherten sich auch 2018/19 die schwedische Meisterschaft. Gormley bestritt zudem 248 AHL- und 58 NHL-Partien für die Phoenix Coyotes und Colorado Avalanche in Nordamerika.