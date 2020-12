Rollwitz

Elektronik aus mehreren Landwirtschaftsmaschinen gestohlen

21.12.2020, 18:34 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Rollwitz bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) vermutlich gezielt landwirtschaftliche Maschinen geplündert. Wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte, bauten die Täter am Wochenende elektronische Bauteile aus Traktoren, mindestens einem Mähdrescher und anderen Agrarmaschinen aus und flüchteten mit der Beute. Der Schaden wurde auf rund 45 000 Euro geschätzt. Der Diebstahl sei am Montag bemerkt worden. Solche Diebstähle kommen vor allem im Osten und Süden des Bundeslandes immer wieder vor. Die Polizei vermutet organisierte Kriminalität dahinter und hat Ermittlungen dazu bereits gebündelt.