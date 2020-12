Lübeck

Vater wegen versuchten Totschlags an Sohn vor Gericht

22.12.2020, 03:24 Uhr | dpa

Heute beginnt vor dem Lübecker Landgericht der Prozess gegen einen Vater, der versucht haben soll, erst seinen 14 Monate alten Sohn und dann sich selbst zu töten. Der Angeklagte soll Ende April 2020 in Sereetz im Kreis Ostholstein mit erheblicher Gewalt auf die Atemwege des schreienden Kindes eingewirkt haben, bis das Kind das Bewusstsein verloren habe, heißt es in der Anklage. Das Kind überlebte. Dann soll der Mann auf der Autobahn 1 einen Unfall verursacht haben, um sich das Leben zu nehmen. Der Vater, der seit Beginn der Corona-Pandemie unter einer Angststörung und einer Depression gelitten haben soll, ist in Untersuchungshaft. Ihm werden versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Das Gericht hat für den Prozess fünf Verhandlungstage eingeplant und 18 Zeugen geladen.