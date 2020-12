Koblenz

Prozess wegen Betrugs mit einer Million Corona-Masken

22.12.2020, 03:34 Uhr | dpa

Wegen mutmaßlichen Betrugs mit rund einer Million Corona-Masken steht vom heutigen Dienstag an ein 26-Jähriger vor dem Landgericht Koblenz. Laut Staatsanwaltschaft dürfte es einer der ersten derartigen Corona-Prozesse mit einer solchen Dimension in Rheinland-Pfalz sein. Der rund 150-seitigen Anklage zufolge war der 26-Jährige im April mit zwei Komplizen am Abschluss von Kaufverträgen über die Lieferung von FFP2-Masken für mehr als drei Millionen Euro an eine überregionale Supermarktkette beteiligt. Er habe gewusst, dass die Masken den FFP2-Standard nicht erfüllen. Es seien nur einfache Mund-Nasen-Bedeckungen gewesen. Außerdem soll sich der 26-Jährige mit falschen Angaben eine Corona-Soforthilfe von 9000 Euro erschlichen haben. Er sitzt in Untersuchungshaft. Seine beiden mutmaßlichen Komplizen sind nicht Angeklagte im selben Prozess.