Bornheim

Hornbach veröffentlicht Zahlen für das 3. Quartal

22.12.2020, 06:30 Uhr | dpa

Die Baumarktgruppe Hornbach hat auch im dritten Quartal von einer hohen Nachfrage profitiert. Der Umsatz legte von September bis Ende November im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Fünftel auf 1,37 Milliarden Euro zu, wie die im Nebenwerteindex SDax notierte Hornbach Holding am Dienstag in Bornheim mitteilte. Selbst die Marktschließungen für den Publikumsverkehr in Österreich und Tschechien im Oktober und November hätten kaum Spuren hinterlassen. Hornbach profitiert davon, dass sich die Menschen wegen der Corona-Pandemie stärker in die eigenen vier Wände zurückziehen und mehr Geld für Heimwerkerprojekte in Haus und Garten ausgeben.

Auch im Tagesgeschäft lief es deutlich besser. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs um rund 60 Prozent auf 66,9 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 40,9 Millionen Euro nach 23,4 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Trotz der Verkaufsbeschränkungen etwa in Deutschland bestätigte das Unternehmen die Anfang November angehobene Umsatz- und Ertragsprognose für das Gesamtjahr 2020/21.