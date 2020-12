Oyten

Lastwagen liegt nach Unfall quer auf A1 bei Bremen

22.12.2020, 07:45 Uhr | dpa

Ein querliegender Lastwagen blockiert die Autobahn 1 bei Bremen in Fahrtrichtung Münster. Das Fahrzeug war am frühen Dienstagmorgen zwischen Oyten und dem Bremer Kreuz (Landkreis Verden) durch die Mittelschutzplanke gekracht und auf der Gegenfahrbahn zum Liegen gekommen, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. In Richtung Hamburg ist die A1 nur einspurig befahrbar. Wie lange die Bergungsarbeiten und die Sperrung andauern, war zunächst unklar. Auch die Unfallursache war zunächst offen.