Korntal-Münchingen

Pannen-Lastwagen sorgt für stundenlangen Einsatz

22.12.2020, 11:07 Uhr | dpa

Ein liegengebliebener Lastwagen hat auf der Bundesstraße 10 bei Korntal-Münchingen (Landkreis Ludwigsburg) stundenlang für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Dem Fahrzeug fehlte Kraftstoff. Mehrere Versuche, den Lastwagen zu starten, schlugen fehl, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Auch einem Abschleppdienst gelang es nicht, das Fahrzeug am Montagabend wieder in Gang zu bringen. In der Zwischenzeit entdecken die Beamten einige Mängel an dem Lastwagen, woraufhin die Verkehrspolizei eingeschaltet wurde. Um die Sprachbarriere mit dem Fahrer zu überbrücken, wurde eine weitere Streifenwagenbesatzung gerufen. Eine zusätzliche Streife suchte unterdessen im nahen Industriegebiet nach einem geeigneten Abstellplatz für das Fahrzeug.

Polizisten mussten die exakte Höhe des Lastwagens sowie die der Brücken auf der Strecke bis zum Abstellplatz ermitteln. Nach knapp sieben Stunden war der Einsatz dann vorbei. Der 43 Jahre alte Fahrer hatte allerdings kein Geld dabei, um die Abschleppkosten zu tragen. Wegen der Mängel soll das Fahrzeug genauer untersucht werden. Nach ersten Erkenntnissen wird eine Weiterfahrt wohl nicht erlaubt.