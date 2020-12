Merzig

Mann in Kroatien festgenommen: Einbrüche im Saarland

22.12.2020, 14:31 Uhr | dpa

Die Polizei hat einen Mann in Kroatien festgenommen, der wegen zahlreicher mutmaßlicher Einbrüche im Saarland und in Rheinland-Pfalz per Haftbefehl gesucht wurde. Der 43-Jährige soll für 78 Einbrüche im Saarland, 51 in Luxemburg und 21 Taten in Rheinland-Pfalz verantwortlich sein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Darüber hinaus gäbe es Hinweise, dass er für eine Einbruchserie in Merzig im Landkreis Merzig-Wadern verantwortlich sein könnte. Der Mann sei den deutschen Behörden überstellt worden, er sitze nun in Untersuchungshaft.

Eine Tat aus der Einbruchserie im Oktober dieses Jahres im Raum Merzig sei bereits geklärt und könne dem 43-Jährigen zugerechnet werden. Der Mann soll jedoch Spuren an insgesamt 58 Tatorten hinterlassen haben.

Der 43-Jährige soll zu einer fünfköpfigen Bande gehören, der die Ermittler die insgesamt 150 Einbrüche seit 2017 im Saarland, Rheinland-Pfalz und Luxemburg nachweisen konnten. Auch in Frankreich und Österreich war die Gruppe demnach aktiv. Gegen vier Mitglieder der Bande wurden bereits langjährige Haftstrafen verhängt.