Coswig (Anhalt)

Radfahrerin stirbt bei Sturz

22.12.2020, 14:48 Uhr | dpa

Eine 61 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Sturz im Landkreis Wittenberg gestorben. Die Frau sei am Dienstagmorgen in Coswig vermutlich nach dem Überqueren einer Straße hingefallen, teilte die Polizei in Wittenberg mit. Rettungskräfte versuchten den Angaben nach vergeblich, die 61-Jährige wiederzubeleben. Wie es zu dem Unfall kam, werde noch ermittelt.