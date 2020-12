Rostock

Deutsche Post stemmt Weihnachtsgeschäft mit Zusatzpersonal

22.12.2020, 15:21 Uhr | dpa

Viele Pakete liegen in einem Paketzentrum von Deutsche Post und DHL. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Deutsche Post DHL stemmt in Mecklenburg-Vorpommern mit zusätzlichen Mitarbeitern das Weihnachtsgeschäft. Aktuell sind es rund 2500 Beschäftigte, 400 mehr als außerhalb der Weihnachtszeit, wie Unternehmenssprecher Jens-Uwe Hogardt am Dienstag sagte. Wegen der Coronakrise schlage das diesjährige Geschäft alle Rekorde. Das zeige sich auch im Zentrum Neustrelitz. "Da laufen zurzeit täglich fast 400 000 Pakete durch", betonte der Sprecher. Üblicherweise seien es rund 250 000 Pakete. Um Verbrauchern lange Wartezeiten vor Postämtern und Agenturen zu ersparen, stelle das Unternehmen weitere Paketstationen auf.

Bundesweit habe die Post in der vergangenen Woche die größte Sendungsmenge in ihrer Unternehmensgeschichte bewältigt. "Das waren 61 Millionen Pakete, rund 20 Prozent mehr als in der stärksten Woche 2019", sagte Hogardt. Darüber hatten zunächst die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichtet.