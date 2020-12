Baiersbronn

16-Jähriger stirbt bei Motorradunfall im Kreis Freudenstadt

22.12.2020, 16:17 Uhr | dpa

Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 462 bei Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) tödlich verletzt worden. Angaben der Polizei zufolge stürzte der junge Mann am Dienstagmittag in einer Kurve und rutschte in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Wagen eines 70-Jährigen zusammen. Er starb noch an der Unfallstelle.