Rostock

307 neue Corona-Infektionen in MV

22.12.2020, 17:52 Uhr | dpa

Eine Ärztin zeigt in einem Labor einen Test für das Coronavirus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

In Mecklenburg-Vorpommern sind bis Dienstag 307 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mit. Am Dienstag vor einer Woche waren es noch 322 neue Fälle. Die Zahl der gestorbenen Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg im Vergleich zum Vortag um 6 auf nunmehr 127.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche sank den Angaben zufolge landesweit auf 96,3. Am Dienstag vor einer Woche lag dieser Wert laut Lagus bei 95,1. Drei Landkreise und die Landeshauptstadt Schwerin haben bei der Sieben-Tage-Inzidenz die Marke von 100 überschritten. In Schwerin war sie mit 160,0 am höchsten, gefolgt vom Kreis Mecklenburgische Seenplatte mit 159,6. Den mit Abstand geringsten Wert hat weiter Rostock mit 33,0.

Die Gesamtzahl der landesweit bestätigten Corona-Infektionen stieg nach Lagus-Angaben auf nunmehr 10 214. Als genesen gelten 7060 der Betroffenen. Derzeit werden 212 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, 51 davon auf Intensivstationen.