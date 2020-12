Wetzlar

Trotz 7-Tore-Führung: SC Magdeburg nur 24:24 bei HSG Wetzlar

22.12.2020, 23:03 Uhr | dpa

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga ein erstes Unentschieden hinnehmen müssen. Bei der HSG Wetzlar gab es am Dienstagabend ein hart umkämpftes 24:24 (12:10). Dabei war Omar Magnusson (6/1) bester Magdeburger Schütze, bei den Gastgebern war Maximilian Holst (8/5) am erfolgreichsten.

Die Elbestädter waren von Beginn an wach, erarbeiteten sich früh einen Vorsprung (7:4/11.). Dabei profitierte der SCM von seiner konzentrierten Deckung, die einige Tempogegenstöße ermöglichte. In der 22. Minute hieß es sogar 12:5. Dann aber stockte das Offensivspiel des SCM komplett, acht Minuten lang gelang kein Tor. So konnte Wetzlar zur Pause auf zwei Treffer verkürzen.

Nach der Pause traf der SCM zwar wieder, aber nun fehlte defensiv der Zugriff und Wetzlar kam zum Ausgleich (16:16/39.). In der 59. Minute führte die HSG (23:24), der SCM musste die Schlussminute in Unterzahl bestreiten, kam aber letztlich noch zum Unentschieden.