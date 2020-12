Garbsen

Mensch bei Messerangriff lebensgefährlich verletzt

23.12.2020, 05:26 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Bei einer Auseinandersetzung zweier Gruppen in Garbsen (Region Hannover) ist ein Mensch durch eine Messerattacke lebensgefährlich verletzt worden. Kurz nach dem Angriff am Dienstagabend sei ein Tatverdächtiger in der Nähe des Tatorts festgenommen worden, teilte ein Polizeisprecher mit.

Demnach waren zwei Gruppen aufeinander losgegangen, hatten voneinander abgelassen, und waren noch einmal aufeinander losgegangen. Ein Beteiligter sei schwer verletzt zu Boden gegangen. Er musste am späten Abend notoperiert werden. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.