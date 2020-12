Papenburg

Feuer auf ehemaligem Bauernhof in Papenburg

23.12.2020, 08:44 Uhr | dpa

Auf einem ehemaligen Bauernhof in Papenburg im Landkreis Emsland ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand sei am frühen Mittwochmorgen aus bisher ungeklärten Umständen in zwei Scheunen, die als Lagerhallen genutzt wurden, entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot vor Ort. In den Scheunen standen mehrere landwirtschaftliche Geräte und Fahrzeuge. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Polizei bat die Anwohner, wegen des starken Rauches die Türen und Fenster geschlossen zu halten.