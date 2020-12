Krauschwitz

Weiterer Fall von Afrikanischer Schweinepest in Sachsen

23.12.2020, 12:42 Uhr | dpa

In Sachsen gibt es einen weiteren Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP). Das Friedrich-Loeffler-Institut habe bei einem im Zuge der Fallwildsuche im Landkreis Görlitz gefundenen Kadaverteil das ASP-Virus festgestellt, wie das Sozialministerium am Mittwoch mitteilte. Damit erhöhte sich die Zahl der ASP-Fälle in Sachsen auf 16. "Wir sind nicht überrascht von dem positiven ASP-Fund. Es war zu erwarten, dass bei der intensiven Fallwildsuche weitere infizierte Tiere entdeckt werden würden", erklärte Sozialministerin Petra Köpping (SPD).

Nach drei Ssuchen wurden bisher insgesamt 70 Kadaver oder Kadaverteile von Wildschweinen gefunden. Alle bisher positiven ASP-Fälle befinden sich in der Gemeinde Krauschwitz. Nach Angaben des Ministeriums wurde um das gefährdete Gebiet ein etwa 90 Kilometer langer fester Zaun installiert, davon 56 Kilometer an der deutsch-polnischen Grenze zwischen der Landesgrenze zu Brandenburg im Norden und der Autobahn A4 bei Görlitz im Süden. Zudem sollen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest in Ostsachsen bis zu 1200 Wildschweine abgeschossen werden.

Die Seuche ist für Menschen ungefährlich, für Wild- und Hausschweine aber fast immer tödlich. Hausschweine sind derzeit nicht betroffen.