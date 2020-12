Magdeburg

Weihnachten mit Corona: Kreativität bei Gottesdiensten

24.12.2020, 02:37 Uhr | dpa

Weihnachten steht in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt im Zeichen der Corona-Pandemie. Laut Landesverordnung sind von Heiligabend an bis zum 26. Dezember private Zusammenkünfte über den eigenen Hausstand hinaus mit bis zu vier Menschen aus höchstens zwei Haushalten erlaubt. Nach den Weihnachtsfeiertagen gilt wieder die bisherige Regelung, wonach sich höchstens fünf Menschen treffen dürfen.

Unterdessen haben Kirchengemeinden im Land für die Gottesdienste Kreativität gezeigt. Angeboten werden Weihnachtsgebete auf Abstand, digital per Bildschirm und Online-Videoangebote, wie Sprecher der evangelischen und katholischen Kirche mitteilten. Es dürfe nicht live gesungen werden in der Kirche wie auch im Chor, um eine Übertragung des Coronavirus zu verhindern. So galt es mitunter auch, sich für den Kirchenbesuch anzumelden.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte in seiner Videobotschaft zu Weihnachten an die Bürger appelliert, möglichst auf direkte Begegnungen mit Mitmenschen zu verzichten. Die Weihnachtszeit solle nicht zu einem noch viel stärkeren Anstieg der Infiziertenzahlen und somit auch zu einem Anstieg der Todesfälle beitragen. Haseloff will am Donnerstag (10.00 Uhr) in seiner Heimatstadt Wittenberg Mitarbeiter des Gesundheitsamts besuchen und anschließend per Videoschalte mit Ehrenamtlichen einer Telefonseelsorge sprechen. Damit dankt er Menschen, die auch an den Feiertagen arbeiten und anderen helfen.