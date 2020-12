Rostock

Landurlaub in MV soll weiter wachsen

24.12.2020, 12:37 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommern will sich in ganz Deutschland als Ziel für Landurlaub positionieren. Der Landtourismus habe schon während der Corona-Pandemie einen sehr hohen Zuspruch erfahren, sagte der Chef des Fachverbands Landurlaub MV, Dietmar Eifler. "Die Sehnsucht der Gäste nach Weite und Stille, die abgegrenzten Wohneinheiten, aber auch die vielfältigen Angebote für die ganze Familie werden dem Segment in den kommenden Jahren weiter Aufwind geben." Im Gemeinschaftsprojekt "Regionales Wirtschaften" wollen unter anderem der Fachverband, der Landestourismusverband und verschiedene andere Verbände gemeinsames Marketing betreiben.

Laut einer Erhebung der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen interessieren sich rund 3,7 Millionen Deutsche für Landurlaub im Nordosten. Unter diesem Label vermarkten sich unter anderem Bauern- und Reiterhöfe, Gutshäuser und Landpensionen.