Mertin: Pandemie für Justizvollzug schwierig und belastend

24.12.2020, 13:10 Uhr | dpa

Die Corona-Krise hat nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Justizministers Herbert Mertin (FDP) die Gefängnisse und den gesamten Justizvollzug vor große Herausforderungen gestellt. "Gerade auch für den Vollzug brachte die Pandemie schwierige und belastende Situationen mit sich, in denen Flexibilität und Anpassung in vielen Bereichen erforderlich waren", sagte Mertin einer Mitteilung zufolge anlässlich eines Besuchs der Justizvollzugsanstalt in Koblenz an Heiligabend.

Es habe sich gezeigt, wie widerstandsfähig und krisenfest der Justizvollzug im Land sei. Es seien etwa Stoffmasken genäht, Plexiglas-Schutzwände gebaut und Gesichtsvisiere produziert worden als Schutzmaterialien knapp gewesen seien. "Auch Video-Chats zwischen Gefangenen und ihren Angehörigen wurden unkompliziert ermöglicht, um Kontakte aufrechterhalten zu können", lobte der Minister.