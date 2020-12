Offenbach am Main

Es wird stürmisch: Regen und auch Schnee möglich

24.12.2020, 13:11 Uhr | dpa

Der erste Weihnachtstag dürfte sich in Hessen am ehesten für einen Spaziergang eignen. Dann lockern die Wolken nach den Niederschlägen der vergangenen Tage auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte. Erwartet werden am Freitag nur noch vereinzelte Schauer, im Bergland auch Schnee. Die Temperaturen klettern in tiefen Lagen auf bis zu fünf und im Bergland auf maximal drei Grad.

Der zweite Weihnachtstag, der Samstag, dürfte sich dann zwar überwiegend niederschlagsfrei zeigen bei starker Bewölkung. Allerdings nimmt der Wind nach und nach zu bis hin zu teils starken Böen.

Am Sonntag erwarten die Meteorologen dann länger anhaltenden Regen, im Bergland anfangs noch Schneefall, wobei in höheren Lagen bis zu zehn Zentimeter Neuschnee drin sind. Hier sind wegen des weiter auffrischenden Windes Verwehungen möglich. In Kammlagen kann es zu Sturmböen kommen. Die Schneefallgrenze dürfte am Sonntag wieder steigen, die Höchsttemperaturen liegen laut DWD bei sieben Grad.