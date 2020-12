Plauen

Feuer im Lastwagen: 80 000 Euro Schaden

24.12.2020, 13:53 Uhr | dpa

Beim Brand eines Lastwagens in Plauen (Vogtlandkreis) ist ein Sachschaden in Höhe von rund 80 000 Euro entstanden. In der geparkten Zugmaschine mit Tankauflieger brach in der Nacht zum Donnerstag Feuer aus, wie die Polizei mitteilte. Demnach entstand der Brand im Bereich der Fahrzeugbatterie. Die Ursache für das Feuer war aber zunächst nicht geklärt. Die Fahrerkabine des Lastwagens brannte vollständig aus.