Lutherstadt Wittenberg

Haseloff bedankt sich bei Gesundheitsamt und Helfern

24.12.2020, 14:10 Uhr | dpa

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat auch in diesem Jahr Menschen gedankt, die an den Feiertagen für die Gesellschaft im Einsatz sind. In Wittenberg überbrachte er am Donnerstag dem Gesundheitsamt Präsente für Mitarbeiter. Dies erfolgte aus Sicherheitsgründen angesichts der Corona-Pandemie vor dem Gebäude. Haseloff appellierte dabei erneut an die Menschen im Land, sich auch an den Feiertagen an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten und Kontakte zu meiden. Dabei geht es darum, Infektionen mit dem Virus zu vermeiden und somit das gesamte Gesundheitssystem zu entlasten.

Haseloffs Heimatregion, der Landkreis Wittenberg, gehört zu den besonderen Corona-Hotspots im Land. Der Ministerpräsident dankte zudem Ehrenamtlichen für ihren Einsatz auch rund um die Uhr. Dazu gehören Helfer der Telefonseelsorge. In vergangenen Jahren besuchte Haseloff an Heiligabend Kliniken und Leitstellen wie der Feuerwehr.