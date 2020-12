Schwerin

Christen begehen auf vielfältige Weise Heiligen Abend

24.12.2020, 15:46 Uhr | dpa

Die Gläubigen im Norden haben am Donnerstag den Heiligen Abend vielerorts auf ungewöhnliche Weise begangen. Da aufgrund der Corona-Schutzvorschriften zahlreiche Kirchgemeinden die traditionellen Christvespern in den Kirchen abgesagt hatten, trafen sich die Menschen zur gemeinsamen Andacht auch im Freien oder virtuell im Internet.

Wo Kirchen zu Gottesdiensten geöffnet waren, durfte nur eine begrenzte Anzahl von Gläubigen teilnehmen. Auf Gesang wurde wegen der Ansteckungsgefahr verzichtet. Dafür hatte die evangelische Nordkirche dazu aufgerufen, am Abend zu Hause auf dem Balkon oder bei geöffneten Fenstern das Lied "Stille Nacht" anzustimmen.

Am Nachmittag wurde per Internet die Aufzeichnung eines Gottesdienstes im Schweriner Dom verbreitet, in der auch die Regierungschefs von Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein zu Wort kamen. Manuela Schwesig, Peter Tschentscher (beide SPD) sowie Daniel Günther (CDU) lasen die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium.

Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, die am Donnerstag auch persönlich vor etwa 200 Kirchgängern im Dom predigen wollte, rief dazu auf, sich in diesen schwierigen Zeiten gegenseitig beizustehen und die Zukunft beherzt anzugehen. Weihnachten werde in diesem Jahr zwar anders gefeiert, die christliche Botschaft bleibe aber die gleiche. "Seit füreinander da, mit Güte und Wohlwollen, mit Liebe und Fürsorge", sagte Kristina Kühnbaum-Schmidt.

Mit Applaus bedachten Besucher eines Freiluftgottesdienstes vor dem Hamburger Michel die Weihnachtspredigt von Bischöfin Kirsten Fehrs. Unter Verweis auf die Weihnachtsgeschichte hatte sie dazu aufgerufen, trotz der aktuellen Corona-Pandemie die Hoffnung nicht zu verlieren. "Wir werden uns verändern, wir müssen es sogar. Der Stern bringt uns auf den Weg", sagte sie vor rund 50 Gottesdienstbesuchern. Rund die Hälfte der mit Kerzen markierten Plätze für angemeldete Besucher vor der Kirche war allerdings leer geblieben. Die Christmette mit Fehrs am späten Abend sollte ebenfalls draußen auf dem Kirchplatz abgehalten werden, wo auch gesungen werden durfte.