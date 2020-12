Pößneck

Thüringer Christen feiern Weihnachten: Trotz Corona-Pandemie

24.12.2020, 16:04 Uhr | dpa

Mit teils kreativen Lösungen für Gottesdienste und Krippenspiele haben Christen in Thüringen in Zeiten der Corona-Pandemie an Heiligabend die Geburt Jesu gefeiert. Einige Gottesdienste am Donnerstag sollten in mehreren Durchgängen in den Kirchen oder komplett online stattfinden. Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland veröffentlichte ein Krippenspiel im Internet, das den Trend von Videokonferenzen seit Beginn der Pandemie aufgriff. Klassische Krippenspiele erzählen die Geschichte der Geburt Jesu in einem Stall in Bethlehem, die der Kern des Weihnachtsfestes ist.

Etliche Veranstaltungen wurden aber auch bereits im Vorfeld abgesagt - unter anderem das traditionelle Lichterfest in Pößneck (Saale-Orla-Kreis), wo sich normalerweise an Heiligabend Hunderte nach der Christvesper auf dem Marktplatz versammeln und Lieder singen.

Generell sind Gottesdienste in Thüringen auch während des sogenannten harten Lockdowns nicht verboten. Gottesdienstbesucher müssen aber eine Gesichtsmaske tragen und einen Mindestabstand von eineinhalb Metern in den Kirchenbänken einhalten. Oft sind Anmeldungen nötig. Zudem ist der Gemeindegesang untersagt.