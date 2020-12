Offenbach am Main

Wolken, Regen und Sturmböen: Schmuddelwetter-Wochenende

25.12.2020, 14:35 Uhr | dpa

Den Hessen steht ein Wochenende mit Wolken, Regen und Sturmböen bevor. Am Samstag bleibt es zwar überwiegend niederschlagsfrei, doch wird es bereits stark bewölkt. Nur vereinzelt solle es regnen oder im Bergland auch schneien, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Freitag mit. Die Höchsttemperaturen liegen bei fünf Grad.

In der Nacht zu Sonntag kann es dann bereits im Bergland stürmische Böen geben. Der Tag bringe dann zunehmend starke Bewölkung und länger anhaltenden Regen. Im Bergland sei auch Neuschnee von bis zu zehn Zentimetern möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei sieben Grad und es sei mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen. Den ersten Weihnachtsfeiertag konnten die Menschen mancherorts wie auf dem Feldberg für einen Ausflug in eine Winterlandschaft nutzen.