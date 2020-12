Göttingen

Basketball-Bundesligist Göttingen holt Spielmacher Booker

25.12.2020, 14:39 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat Aufbauspieler Deishuan Booker verpflichtet. Wie die Niedersachsen am ersten Weihnachtsfeiertag mitteilten, erhielt der kommende Woche 24 Jahre alt werdende Amerikaner einen Vertrag bis zum Saisonende. Booker wird an diesem Samstag in Göttingen erwartet und darf nach zwei negativen Corona-Tests ins Training des Tabellen-15. einsteigen.

Der aus Las Vegas stammende Spielmacher absolviert seine zweite Profisaison. Booker begann die Spielzeit bei Anwil Wloclawek, verließ den polnischen Erstligisten aber schon Mitte November wieder. "Wir benötigen mehr Kreativität auf den Guard-Positionen. Ich denke, dass Deishuan uns diese geben kann", sagte Göttingens Trainer Roel Moors.