Witten

57-Jähriger von Taxi schwer verletzt

25.12.2020, 14:40 Uhr | dpa

Ein 57 Jahre alter Fußgänger ist in Witten bei Bochum von einem Taxi angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Freitagmittag mit. Demnach wollte der Wittener die Fahrbahn in der Nacht zu Freitag überqueren, als ein ebenfalls 57 Jahre alter Taxifahrer die Straße entlang fuhr. Die Polizei ermittelt.